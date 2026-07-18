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sabato, Luglio 18, 2026
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Roberto Porroni Cuartet

Domenica 19 Luglio andrà in scena a Palazzo Belgiojoso, a Lecco, il concerto del Roberto Porroni Cuartet: un viaggio nelle anime della musica brasiliana del ’900 che si inserisce all’interno del “Lecco Jazz Festival 2026 – 11° edizione”. L’evento è gratuito ed è previsto per le 21.30.

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