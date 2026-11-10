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ROCK! Dalle radici al futuro

Come è nato il rock? Quali artisti ne hanno scritto le pagine più importanti? E soprattutto il rock è ancora vivo?

A queste domande proverà a rispondere ROCK! Dalle radici al futuro, la serata organizzata dal Gruppo Cultura di Dolzago, con il patrocinio del Comune, in programma mercoledì 18 novembre 2026 alle 21.00 presso il Centro Sportivo di Dolzago. L’ingresso è libero.

Un viaggio attraverso oltre settant’anni di musica, dalle radici del blues americano alla rivoluzione del rock’n’roll, passando per le grandi stagioni degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, fino al grunge, al rock alternativo e alle nuove generazioni.

Da Elvis Presley ai Beatles, dai Rolling Stones ai Led Zeppelin, da Jimi Hendrix ai Pink Floyd, dai Queen ai Nirvana: artisti e band che hanno segnato intere epoche rivoluzionando non soltanto la musica, ma anche il costume e la cultura popolare.

Un racconto-spettacolo coinvolgente, dove aneddoti, immagini, filmati e brevi esecuzioni musicali dal vivo si alterneranno a curiosità e quiz interattivi, coinvolgendo direttamente il pubblico.

Una serata pensata per gli appassionati di ogni età, per chi è cresciuto con i grandi classici e per chi vuole scoprire le origini di una musica che continua a reinventarsi.

Perché il rock non è soltanto un genere musicale ma è energia, libertà, ribellione ed emozione.

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