Rock in Ora 2025
Giunge all’undicesima edizione la manifestazione Rock in Ora, evento che, dal 4 al 6 settembre, porta a Oggiono 3 serate sportivo-musicali dal 4 al 6 settembre presso le strutture dell’oratorio.
Saranno ben sei i concerti in programma con gli artisti e le artiste che si alterneranno tra palco e zona lounge e non mancherà l’attività sportiva con la seconda edizione della Run in Ora, partite di calcio e stand e opern day di vari sport secondo un programma ormai tradizionale, ma con sempre qualche innovazione, come il gioco del pirlì.
L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi, sarà sempre aperto il servizio bar e cucina dalle 19:30 e i gonfiabili per i più piccoli. In caso di maltempo il PalaOratorio ospiterà tutti i concerti.
Di seguito il programma delle giornate:
Giovedì 4 settembre
RUN in ORA II
Corsa/camminata di 6km per le vie del centro di Oggiono… birra, pasta party, animazione e musica!
– Dalle 18:00 ritiro pettorali e iscrizioni
– 19:00 partenza in linea
MUSIC
– 20:00 Dj Aladyn
– 22:00 Cani Sciolti
Venerdì 5 settembre
SPORT E FUN
– 18:00 partita di calcio con Oltretutto97
– Dalle 18:00 palestra di roccia con CAI Oggiono
– Dalle 18:00 stand ludico la Comunità del Pirlì
– 19:30 partita di calcio “Vecchie Glorie Oggiono Calcio”
– 19:30 speciale cucina le “Tagliatellle di Agatha
MUSIC
– 20:00 La voce delle donne con Giannissime Band
– 22:00 Noxout
Sabato 6 settembre
– Dalle 14:30 – Open Day calcio con ASD Oratorio Oggiono
– Dalle 18:00 – Open Day rugby con ASD Oggiono Rugby Club
– Dalle 18:00 palestra di roccia con CAI Oggiono
– 19:30 speciale cucina Arrosticini
MUSIC
– 20:00 Backbay band
– 22:00 Antani Project