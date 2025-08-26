Rock in Ora 2025

Giunge all’undicesima edizione la manifestazione Rock in Ora, evento che, dal 4 al 6 settembre, porta a Oggiono 3 serate sportivo-musicali dal 4 al 6 settembre presso le strutture dell’oratorio.

Saranno ben sei i concerti in programma con gli artisti e le artiste che si alterneranno tra palco e zona lounge e non mancherà l’attività sportiva con la seconda edizione della Run in Ora, partite di calcio e stand e opern day di vari sport secondo un programma ormai tradizionale, ma con sempre qualche innovazione, come il gioco del pirlì.

L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi, sarà sempre aperto il servizio bar e cucina dalle 19:30 e i gonfiabili per i più piccoli. In caso di maltempo il PalaOratorio ospiterà tutti i concerti.

Di seguito il programma delle giornate:

Giovedì 4 settembre

RUN in ORA II

Corsa/camminata di 6km per le vie del centro di Oggiono… birra, pasta party, animazione e musica!

– Dalle 18:00 ritiro pettorali e iscrizioni

– 19:00 partenza in linea

MUSIC

– 20:00 Dj Aladyn

– 22:00 Cani Sciolti

Venerdì 5 settembre

SPORT E FUN

– 18:00 partita di calcio con Oltretutto97

– Dalle 18:00 palestra di roccia con CAI Oggiono

– Dalle 18:00 stand ludico la Comunità del Pirlì

– 19:30 partita di calcio “Vecchie Glorie Oggiono Calcio”

– 19:30 speciale cucina le “Tagliatellle di Agatha

MUSIC

– 20:00 La voce delle donne con Giannissime Band

– 22:00 Noxout

Sabato 6 settembre

– Dalle 14:30 – Open Day calcio con ASD Oratorio Oggiono

– Dalle 18:00 – Open Day rugby con ASD Oggiono Rugby Club

– Dalle 18:00 palestra di roccia con CAI Oggiono

– 19:30 speciale cucina Arrosticini

MUSIC

– 20:00 Backbay band

– 22:00 Antani Project