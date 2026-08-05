Torna anche quest’anno Rock@snago On the Road, la manifestazione che porta la musica live nel cuore di Osnago, trasformando le piazze del paese in palchi a cielo aperto. Promosso dal Centro culturale Lazzati, in collaborazione con il centro parrocchiale e la sala cine-teatro Sironi, l’evento è un’occasione preziosa per dare spazio e visibilità ai gruppi musicali locali.

Per rispondere a queste difficoltà, anche quest’anno Rock@snago On the Road offre ai gruppi musicali del territorio l’opportunità di esprimere tutta la loro energia e passione per la musica.

Sabato 5 settembre, a partire dalle 19, tre piazze di Osnago si trasformeranno contemporaneamente in palchi a cielo aperto, ospitando undici gruppi musicali, ciascuno con il proprio stile.