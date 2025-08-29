Rock@snago On the Road
Il mondo della musica è sempre piuttosto ostile alle realtà di provincia. Pochi spazi per provare, pochi mezzi per farsi conoscere e, soprattutto, pochissimi palchi per suonare davanti a un pubblico, cosa che diventa praticamente impossibile se si restringe il campo al proprio paese di nascita.
Proprio per sopperire a queste problematiche, Rock@snago On the Road, anche quest’anno vuole dare la possibilità ai gruppi musicali del territorio di esprimere, la loro forza e la passione musicale.
Sabato 6 Settembre, dalle ore 19.00, tre piazze di Osnago, in contemporanea, diventano palchi, con dieci gruppi musicali divisi sui tre punti, e ognuno con il suo genere, il pubblico avrà la possibilità di poter assistere ad un evento che porta a conoscere le realtà musicali del nostro territorio.