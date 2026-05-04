Ronzinante for…maggio: “Non ci resta che ridere”

Maggio è sempre stato un mese di attesa degli eventi estivi. Ma un mese come questo, in cui esplode la primavera, non poteva non essere celebrato con il teatro. E così, un po’ per non perdere l’abitudine e un po’ per divertirsi e far divertire, i soci di Ronzinante hanno deciso di portare nella propria sede ben 3 spettacoli freschi, leggeri e divertenti.

Dall’8 al 29 maggio nella sede della compagnia meratese si alterneranno 3 spettacoli provenienti da artisti della Brianza, da Brescia e, addirittura, dalla Puglia. Tutti gli spettacoli avranno luogo presso lo SPAZIO50, ovvero la sede di Ronzinante in Via Vittorio Veneto 1 a Merate (LC). L’ingresso unico è di 10€. E’ possibile prenotare il proprio posto: per farlo è sufficiente contattare il 3355254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivendo a prenotazioni@ronzinante.org.

Il programma della rassegna si svilupperà su 3 appuntamenti che saranno sempre preceduti dall’introduzione dei soci di Ronzinante:

Venerdì 8 Maggio alle 21.00 si potrà assistere al monologo del missagliese Andrea Buffa L’Umanità con le scarpe da ginnastica, uno spettacolo di teatro civile di narrazione che racconta due storie di sport per parlare dell’essere umano, delle sue scelte e delle sue responsabilità.

Lo sport non è qui celebrazione dell’impresa, ma campo di osservazione privilegiato: un luogo in cui la fatica, la paura, il coraggio e la relazione emergono senza mediazioni. Lo spettacolo è composto da due atti unici, uno dedicato al ciclista lussemburghese Charly Gaul, protagonista di un’impresa epica nel Giro d’Italia del 1956. Il secondo atto è invece dedicato all’amicizia tra il velocista statunitense Jesse Owens e Luz Long, suo diretto rivale nelle Olimpiadi del 1936 a Berlino, nel pieno del regime nazista.

A seguire Venerdì 22 Maggio alle 21.00 saranno ospiti direttamente da Altamura gli attori de La Banda degli Onesti con lo spettacolo comico Non ci resta che ridere.

Chiuderà invece Venerdì 29 Maggio alle 21.00 Sipario Onirico di Brescia, con la commedia brillante Licenza d’amore.