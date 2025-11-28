Ronzinante Merate: Natale a Spazio 50
Si prospetta un periodo pre e post natalizio molto intenso e ricco di eventi allo Spazio 50 a Merate, sede di Ronzinante, il sodalizio teatrale che opera da oltre vent’anni sul territorio.
- Si parte Venerdì 5 Dicembre alle 21.00 con la proiezione del film L’Odio all’interno del CineForum;
- Sabato 6 e Domenica 7 Dicembre saranno dedicati ai più piccoli: sabato si terrà dalle 16.30 alle 18.00 il Laboratorio Creativo (dai 6 agli 11 anni) per realizzare, assieme ad Eleonora, degli splendide ghirlande e addobbi natalizi; domenica, invece, alle 15.00 verrà rappresentato lo spettacolo per famiglie Se le renne hanno la renite con Giorgio e Lele.
- Venerdì 12 Dicembre alle 21.00 torna il divertentissimo gioco a squadre condotto da Riccardo Cogliati, ovvero CURIOSITY NIGHT – Xmas Edition: le varie squadre si contenderanno il titolo rispondendo a domande di cultura generale. In questa speciale versione, ovviamente, uno dei temi su cui essere preparati sarà proprio il Natale.
- Sabato 13 Dicembre alle 21.00 verrà riproposta la Cineserata, ovvero il cinema a teatro: uno spettacolo originalissimo dove attori e attrici riporteranno in scena dal vivo alcune tra le scene più iconiche del cinema contemporaneo.
- Venerdì 19 Dicembre dalle 21.00 andrà in scena OnStage, il consolidato format di spettacolo ideato da Matteo Apicella, Stefano Borsa e Antonio Takhim, in cui diversi artisti presentano nello spazio di 10 minuti i propri pezzi, variando dalla stand-up comedy, alla musica, alla poesia, al teatro e all’improvvisazione. La serata, aperta a tutti, sarà anche un modo per scambiarsi gli auguri tra soci e sostenitori dell’associazione.
- Sabato 27 Dicembre alle 21.00 sarà la volta de La Luisona e altre storie, una piacevole serata dedicata all’indimenticato Stefano Benni, il romanziere bolognese scomparso pochi mesi fa: Lorenzo Corengia e Emiliano Zatelli, accompagnato dalle musiche del Mo Alberto Longhi, ci accompagneranno alla riscoperta di uno degli autori italiani più originali, poetici e divertenti del nostro tempo.
Tutti gli eventi sono ad offerta libera, ad eccezione del laboratorio per cui viene richiesto un contributo di 10 euro.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..