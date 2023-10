Rotta Est…e ritorno

Una serata di cinema, musica e danze popolari per viaggiare verso Est e fare ritorno “a casa”.

Inizieremo con la proiezione del film documentario 𝙋𝙤𝙯𝙯𝙞𝙨, 𝙎𝙖𝙢𝙖𝙧𝙘𝙖𝙣𝙙𝙖 di Stefano Giacomuzzi.

Italia, 2021 | 88’

Pozzis, un borgo di montagna nascosto tra le montagne nel nord est Italia. Samarcanda, città storica dell’Asia centrale, mitico crocevia di lingue e civiltà. In mezzo una distanza, non solo culturale: 8.022 km. Un numero con un significato relativo per chi come Stefano ha percorso il tragitto comodamente in furgone. Tutt’altra cosa per chi come Coco, con i suoi 73 anni e la malattia cronica di cui soffre ha percorso in sella a una moto rigida di 80 anni su strade dissestate.

Il viaggio di andata di Stefano e Cocco è durato 37 giorni, toccando 9 stati. Attraverso i Balcani, per entrare in Turchia, fino poi al limite con il confine armeno. Da lì, proseguendo tra Mar Nero e Mar Caspio verso la Georgia, nella steppa, fino al Kazakhstan. Raggiunto l’Uzbekistan, hanno fiancheggiato il confine con il Turkmenistan per scendere fino a Samarcanda, con la Cina ormai vicina…

Al termine del film i protagonisti saranno 𝐈 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨𝐥𝐚𝐧𝐢, la loro musica e chiunque vorrà ballare sulle loro note!

Biglietto € 10.

Acquistabile in prevendita qui: https://www.eventbrite.it/…/biglietti-rotta-a-est-e…

I biglietti rimanenti potranno essere acquistati la sera dell’evento presso OtoLab.