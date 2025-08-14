Sagra di San Rocco 2025
Sabato 16 Agosto, nella frazione Villatico a Colico, si celebra la tradizionale Sagra di San Rocco.
Il programma della giornata di festa sarà il seguente:
- ore 10.00: Apertura della Sagra
- ore 10.30: Santa Messa e Processione
- ore 12.30: Pranzo a base di Sciatt, taragna, salsicce e spiedini
- ore 14.00: Giochi in allegria
- 0re 14.30: Vespri
- Ore 17.00: Estrazione numeri vincenti e sottoscrizioe premi della lotteria
Il servizio ristoro sarà disponibile tutto il giorno e la sagra si svolgerà anche in caso di maltempo.