Comune di Lecco
giovedì, Agosto 14, 2025
Sagra di San Rocco 2025

Sabato 16 Agosto, nella frazione Villatico a Colico, si celebra la tradizionale Sagra di San Rocco.

Il programma della giornata di festa sarà il seguente:

  • ore 10.00: Apertura della Sagra
  • ore 10.30: Santa Messa e Processione
  • ore 12.30: Pranzo a base di Sciatt, taragna, salsicce e spiedini
  • ore 14.00: Giochi in allegria
  • 0re 14.30: Vespri
  • Ore 17.00: Estrazione numeri vincenti e sottoscrizioe premi della lotteria

Il servizio ristoro sarà disponibile tutto il giorno e la sagra si svolgerà anche in caso di maltempo.

Data

16 Agosto 2025

Ora

10:00

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 16 Agosto 2025
  • Ora: 04:00

Luogo

Frazione Villatico - Colico
