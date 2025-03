Salita al Grignone

Viene proposta per Sabato 29 Marzo la salita al Monte Grignone.

L’escursione al Grignone in invernale è il primo gradino verso l’alpinismo ed è forse la più classica delle escursioni in Valsassina, ma anche una delle più belle e remunerative salite che possiamo affrontare in valle. La Grigna settentrionale o, più comunemente conosciuto, il Grignone, è una lunga salita ma senza particolari difficoltà che ci permetterà di raggiungere la panoramica vetta dove sorge lo storico rifugio Brioschi, autentico nido d’aquila, dal quale si ha uno dei panorami più vasti della Lombardia.

E’ obbligatoria l’iscrizione tramite email (info@stradastorta.it) entro venerdì 28 marzo 2025.