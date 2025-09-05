SaltinBarzio

RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Sabato 6 settembre torna Saltimbarzio, il tradizionale evento di chiusa dell’estate barziese dedicato agli artisti di strada. La manifestazione, pensata in particolare per i bambini e le famiglie, prevede esibizioni di artisti nelle vie e nelle piazze del paese, trasformando Barzio in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare un’arte antica e coinvolgente.
Si comincia alle 15.00 nei punti contrassegnati sulla apposita mappa, dove gli artisti saranno all’opera in contemporanea durante tutto il pomeriggio; Saltimbarzio terminerà con un ultimo spettacolo in Piazza Garibaldi alle 18.30. Infine, in serata, alle 20.45 presso il parco giochi di via Provinciale, spazio al Palio Canoro della Provincia di Lecco, gara canora per ragazzi giunta alla sua terza edizione.
