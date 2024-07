In primis la nostra birra 🍺 ragazzi, ebbene sì a dissetarci avremo LA GUFATA birra di nostra produzione ✨e non solo… una selezione di ottime birre firmate Dulac e La Buttiga!

E per farci ballare:

GIOVEDÌ 4 LUGLIO

Mefisto Brass

Our drummer is a robot

VENERDÌ 5 LUGLIO

Wicked Dub Division

Circostanza

SABATO 6 LUGLIO

Funky Lemonade

Martini Police

Apnea

E per i più piccoli (ma non solo)

SPETTACOLO COMICO ASSURDO con Matteo Galbusera

Il servizio cucina apre alle ore 19:00