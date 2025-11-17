Dopo il grande successo della prima edizione, Lecco torna a suonare all’unisono con il Santa Cecilia Music Festival 2025, in programma da venerdì 21 a domenica 23 Novembre. Tre serate dedicate alla patrona dei musicisti, tra concerti, collaborazioni e performance che porteranno sul palco l’energia e il talento delle realtà musicali del territorio.

Promosso dalla Consulta Musicale di Lecco con la collaborazione del Comune di Lecco, il festival si conferma come un appuntamento di riferimento per la vita culturale e sociale della città, capace di unire cori, bande e gruppi strumentali in un’unica grande celebrazione collettiva. Una seconda edizione nel segno del rinnovamento. Questa seconda edizione si apre con importanti novità: il Coro Brianza di Missaglia, diretto dal maestro Andrea Brivio, entra ufficialmente a far parte della Consulta Musicale di Lecco, portando con sé una lunga tradizione corale e un repertorio ricco di emozioni. Al timone dell’associazione, il nuovo presidente Andrea Scandella, che raccoglie il testimone con entusiasmo e visione.

Di seguito il programma dettagliato dell’evento.