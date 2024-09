Lo scopo di questo Festival, in collaborazione con il Comune di Lecco e dedicato a Santa Cecilia, la patrona dei gruppi musicali, è prima di tutto una dimostrazione di unione associativa in un unico programma di esibizioni della durata di tre giorni, per raccontare al pubblico chi sono oggi i gruppi appartenenti alla Consulta attraverso innovazioni di repertorio, curiosità e sorprese