Santa Lucia – Per chi di notte legge

Sabato 12 Dicembre alle 21.00, Villa Greppi, a Monticello Brianza, ospiterà Santa Lucia – Per chi di notte legge, una lettura di poesie a cura di Filippo Ughi, con le improvvisazioni sonore di Miriam Gatti, volta a celebrare, con qualche giorno di anticipo, il solstizio di inverno. L’evento è a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione al seguente link.

