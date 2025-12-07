Santa Lucia – Per chi di notte legge
Sabato 12 Dicembre alle 21.00, Villa Greppi, a Monticello Brianza, ospiterà Santa Lucia – Per chi di notte legge, una lettura di poesie a cura di Filippo Ughi, con le improvvisazioni sonore di Miriam Gatti, volta a celebrare, con qualche giorno di anticipo, il solstizio di inverno. L’evento è a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione al seguente link.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
