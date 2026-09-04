Sapori dall’india
Sabato 12 settembre, a Paderno d’Adda, torna Sapori dall’India, lo storico appuntamento organizzato dall’Associazione Mehala che unisce sapori autentici al sostegno all’infanzia più fragile.
Tutta la cittadinanza è invitata a vivere con una serata speciale tra profumi, colori e sapori dell’India. Di seguito il programma della giornata:
- Ore 17.30
Accoglienza
- Ore 18.00
Truciolo e il cavallino a dondolo – Teste di legno per il Mondo
Spettacolo di burattini ad ingresso libero offerto ed organizzato dal Comune di Paderno d’Adda. Con la compagnia teatrale di marionette e burattini Il Cerchio Tondo
- Ore 19.00
Cena primo turno
- Ore 20.30
Cena secondo turno
Nel corso della serata sarà attivo il servizio bar, il mercatino di Mehala, lo stand con la tatuatrice con l’henné e avrete la possibilità di associarvi o rinnovare la vostra quota associativa.
Il menù, visibile cliccando questo link, prevede piatti tipici della tradizione indiana, con varianti vegetariane e proposte dedicate ai più piccoli.
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Lecco
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5 Settembre 2026
31°C
cielo coperto
Previsioni orarie
16:00
33°/33°°C 0 mm 0% 3 mph 49% 1017 mb 0 mm/h
19:00
29°/30°°C 0 mm 0% 5 mph 56% 1018 mb 0 mm/h
22:00
26°/26°°C 0 mm 0% 5 mph 56% 1021 mb 0 mm/h
01:00
25°/25°°C 0 mm 0% 6 mph 57% 1022 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0 mm 0% 5 mph 59% 1022 mb 0 mm/h
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