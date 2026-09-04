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Sapori dall’india

Sabato 12 settembre, a Paderno d’Adda, torna Sapori dall’India, lo storico appuntamento organizzato dall’Associazione Mehala che unisce sapori autentici al sostegno all’infanzia più fragile.

Tutta la cittadinanza è invitata a vivere con una serata speciale tra profumi, colori e sapori dell’India. Di seguito il programma della giornata:

  • Ore 17.30
    Accoglienza
  • Ore 18.00
    Truciolo e il cavallino a dondolo – Teste di legno per il Mondo
    Spettacolo di burattini ad ingresso libero offerto ed organizzato dal Comune di Paderno d’Adda. Con la compagnia teatrale di marionette e burattini Il Cerchio Tondo
  • Ore 19.00
    Cena primo turno
  • Ore 20.30
    Cena secondo turno

Nel corso della serata sarà attivo il servizio bar, il mercatino di Mehala, lo stand con la tatuatrice con l’henné e avrete la possibilità di associarvi o rinnovare la vostra quota associativa.

Il menù, visibile cliccando questo link, prevede piatti tipici della tradizione indiana, con varianti vegetariane e proposte dedicate ai più piccoli.

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