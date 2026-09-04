Sabato 12 settembre, a Paderno d’Adda, torna Sapori dall’India, lo storico appuntamento organizzato dall’Associazione Mehala che unisce sapori autentici al sostegno all’infanzia più fragile.

Tutta la cittadinanza è invitata a vivere con una serata speciale tra profumi, colori e sapori dell’India. Di seguito il programma della giornata:

Ore 17.30

Accoglienza

Ore 18.00

Truciolo e il cavallino a dondolo – Teste di legno per il Mondo

Spettacolo di burattini ad ingresso libero offerto ed organizzato dal Comune di Paderno d’Adda. Con la compagnia teatrale di marionette e burattini Il Cerchio Tondo

Ore 19.00

Cena primo turno

Ore 20.30

Cena secondo turno

Nel corso della serata sarà attivo il servizio bar, il mercatino di Mehala, lo stand con la tatuatrice con l’henné e avrete la possibilità di associarvi o rinnovare la vostra quota associativa.

Il menù, visibile cliccando questo link, prevede piatti tipici della tradizione indiana, con varianti vegetariane e proposte dedicate ai più piccoli.