Scenario Festival – Cristiano De Andrè, Omaggio a Morricone, Rares e Fenoaltea

Dal 10 al 26 luglio torna a Lecco Scenario Festival, la rassegna estiva di musica, spettacolo e intrattenimento dal vivo che animerà l’Area La Piccola, in Piazzale Cassin, con un programma pensato per pubblici diversi e generazioni differenti.

Al centro del calendario 2026 ci sono soprattutto cinque eventi a biglietto, già tra i più attesi dell’estate lecchese: Cristina D’Avena & Gem Boy, Cristiano De André, Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar, Noyz Narcos e Max Angioni.

Venerdì 17 luglio alle 21.00 Scenario ospita uno degli appuntamenti musicali più intensi del cartellone: Cristiano De André con De André canta De André – Best Of. Sul palco rivivono le parole, le melodie e l’eredità artistica di Fabrizio De André attraverso l’interpretazione del figlio Cristiano, in un concerto che attraversa la storia della canzone d’autore italiana e parla a generazioni diverse. La data di Lecco è indicata come unica data estiva in Lombardia. Anche per questo appuntamento restano gli ultimi biglietti, disponibili su TicketOne.

Sabato 18 Luglio è il turno di Siamo Scenario, una serata a ingresso libero che vedrà per protagonista, dalle 21.00 Rares e Fenoaltea.

Domenica 19 luglio alle 21.00 sarà la volta di Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar, un viaggio nelle grandi colonne sonore di Ennio Morricone. Lo spettacolo, diretto dal Maestro Andrea Albertini con Ensemble Le Muse, orchestra tutta al femminile, porta sul palco un repertorio che appartiene alla memoria collettiva del cinema mondiale. Non solo un concerto, ma un racconto musicale capace di unire immagini, emozioni e grandi temi entrati nell’immaginario di tutti. I biglietti sono disponibili su TicketOne.

Il cartellone cambia ritmo venerdì 24 luglio con Noyz Narcos – Cruel Summer, accompagnato dalla crew locale SNPT con il suo DJ set. Una serata dedicata al pubblico rap e urban, con uno degli artisti più rappresentativi della scena italiana contemporanea. Dopo le date dedicate alla canzone d’autore e alle colonne sonore, Scenario apre così a un linguaggio musicale diretto, potente e generazionale, confermando la varietà della propria proposta. I biglietti sono in vendita su Ciaotickets.

Sabato 25 luglio torna invece l’energia pop-nostalgica di 2000 Power – Lo show anni 2000.

La chiusura degli eventi a biglietto è affidata a Max Angioni, in scena domenica 26 luglio alle 21.00 con Anche meno – Round Finale. Il comico porta a Lecco il suo stile surreale, brillante e immediato, in uno spettacolo che mescola stand-up, racconto e osservazione del quotidiano. Un finale di festival all’insegna della comicità contemporanea, con ultimi biglietti disponibili su TicketOne.