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Scenario Festival – Noyz Narcos, 2000 Power e Max Angioni

Dal 10 al 26 luglio torna a Lecco Scenario Festival, la rassegna estiva di musica, spettacolo e intrattenimento dal vivo che animerà l’Area La Piccola, in Piazzale Cassin, con un programma pensato per pubblici diversi e generazioni differenti.

Al centro del calendario 2026 ci sono soprattutto cinque eventi a biglietto, già tra i più attesi dell’estate lecchese: Cristina D’Avena & Gem Boy, Cristiano De André, Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar, Noyz Narcos e Max Angioni.

Il cartellone cambia ritmo venerdì 24 luglio con Noyz Narcos – Cruel Summer, accompagnato dalla crew locale SNPT con il suo DJ set. Una serata dedicata al pubblico rap e urban, con uno degli artisti più rappresentativi della scena italiana contemporanea. Dopo le date dedicate alla canzone d’autore e alle colonne sonore, Scenario apre così a un linguaggio musicale diretto, potente e generazionale, confermando la varietà della propria proposta. I biglietti sono in vendita su Ciaotickets.

Sabato 25 luglio torna invece l’energia pop-nostalgica di 2000 Power – Lo show anni 2000.

La chiusura degli eventi a biglietto è affidata a Max Angioni, in scena domenica 26 luglio alle 21.00 con Anche meno – Round Finale. Il comico porta a Lecco il suo stile surreale, brillante e immediato, in uno spettacolo che mescola stand-up, racconto e osservazione del quotidiano. Un finale di festival all’insegna della comicità contemporanea, con ultimi biglietti disponibili su TicketOne.

 

 

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