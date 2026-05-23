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Sciare in Valcava: il primo sci a un passo da Milano

Venerdì 29 maggio, alle 21.00, al Convento di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte si terrà l’incontro Sciare in Valcava: il primo sci a un passo da Milano. Lo sci in Valcava raccontato da filmati, immagini d’epoca e testimonianze dirette.

L’evento, vedrà la partecipazione di tre relatori d’eccezione: Giacomo Camozzini, Ruggero Meles e Luca Rota, che condurranno il pubblico in un percorso narrativo attraverso le sfaccettature dell’ambito montano valsanmartinese.

Dalle pendici del Resegone all’Albenza, passando per il Pertus e Valcava, l’incontro approfondirà l’evoluzione del paesaggio e degli insediamenti, l’economia rurale di un tempo e la nascita dell’escursionismo moderno. Un focus particolare sarà dedicato ai protagonisti della montagna e al turismo invernale che ha caratterizzato l’area fino agli anni Ottanta.

Sarà presente Federico Pelizzari atleta paralimpico vincitore di un argento a Milano Cortina 2026, e altri atleti.

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