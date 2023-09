Scigamatt 10^ edizione

Corsa podistica ad ostacoli su un percorso di circa 9 km, che si snoda nella città Lecco con

arrivo nel centro storico di Acquate, con presenza di ostacoli naturali ed artificiali, su terreno misto asfalto e sterrato, aperta a tutti, uomini e donne di età superiore ai 18 anni.

09.30-13.30 Ritiro pettorali e pacco gara presso politecnico di Lecco – Via Ghislanzoni

12.00 Inizio animazione/intrattenimento in zona partenza

14.00 Briefing per partecipanti

14.30 Partenza scigamatt

19.00 Apertura cucina presso l’oratorio di acquate via Renzo 7 (zona arrivo)

19.30 Sciga party con premiazioni

21.00 Sciga night – musica dal vivo con gli Aquaraja