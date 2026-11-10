“Scrittori Locali”: Carlo Spreafico, Antonio Perrone e Marzio Maccacaro presentano i loro libri

Prosegue il percorso della rassegna Scrittori Locali, iniziativa promossa dalla Biblioteca Civica di Valmadrera per valorizzare autori, storie ed esperienze del territorio. Il sesto appuntamento è in programma venerdì 13 novembre, dalle 17.00 alle 19.00 circa, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli e vedrà la partecipazione di tre autori che, attraverso opere molto diverse tra loro, offriranno al pubblico occasioni di riflessione su temi attuali e universali quali la giustizia, il lavoro, la crescita personale e l’educazione.

Carlo Spreafico, autore del romanzo Il cammino imposto, presentato da Virginio Brivio. Ambientata sullo sfondo del Cammino di Santiago, l’opera immagina un originale percorso di riabilitazione alternativo alla detenzione, intrecciando vicende personali, tensione narrativa e interrogativi sul significato della pena, del cambiamento e della possibilità di riscatto. Interverrà Lucio Farina del tavolo della giustizia riparativa di Lecco (Tavolo dell’Innominato).

Antonio Perrone, autore di Un’Altra Scuola, presentato dal giornalista Tommaso Perrone. Attraverso una narrazione autobiografica ed esperienziale del suo vissuto scolastico, il volume propone una riflessione sul sistema educativo contemporaneo, sulle sue criticità e sulle possibilità di rinnovamento, mettendo al centro il valore dell’esperienza educativa e della crescita delle nuove generazioni.

Marzio Maccacaro, presentato da Eugenio Carnazza, con il volume Costruire Crescita – Appunti da un ciclo industriale. Nato dall’esperienza maturata in oltre quarant’anni di attività manageriale, il libro raccoglie riflessioni sulle trasformazioni del mondo del lavoro, sul ruolo della leadership e sul valore delle persone e delle relazioni. Un racconto che guarda anche alle nuove generazioni, interrogandosi su quali esperienze, competenze e valori siamo ancora capaci di trasmettere.

Pur muovendosi in ambiti differenti, le tre opere condividono una comune attenzione alla persona e ai processi di cambiamento che accompagnano la vita individuale e collettiva. Dalla ricerca di una seconda possibilità alla costruzione di un percorso professionale, fino alla necessità di ripensare i modelli educativi, i libri proposti offrono al pubblico punti di vista diversi ma complementari sulla società contemporanea.

Come di consueto, al termine delle presentazioni sarà possibile dialogare con gli autori, porre domande e partecipare al momento dedicato alle dediche e al firmacopie.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.