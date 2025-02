Scrivere un giallo: alla Libreria Volante un corso di scrittura per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Parte il 4 marzo, alla Libreria Volante un corso di scrittura di racconti Gialli per ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. Si terrà ogni settimana, per quattro incontri di fila, dalle 17:30 alle 19 e si concentrerà sull’anatomia di questo genere, esplorando i significati di movente, alibi, indizi e indiziati, studiando e comprendendo i metodi indagine dei più famosi investigatori della letteratura. L’iscrizione costa 90 euro. Ci saranno consigli e tecniche di scrittura per ragazzi, in modo da aiutare aspiranti autrici e autori a creare i propri casi criminosi e ideare un’investigatrice o un detective in grado di assicurare i colpevoli alla giustizia. A tenere il corso è Christian Antonini, autore di narrativa per ragazzi residente in Valsassina e vincitore di premi nazionali, che torna alla Libreria Volante dopo il corso sulla scrittura del territorio e delle emozioni dell’anno scorso.

Rivolto a ragazze e ragazzi a cavallo del periodo delle scuole medie, il corso avrà un taglio molto pratico, con esercizi e teoria, giochi ed esempi di scrittura. Prevederà attività da svolgere insieme e individualmente, a casa, per perfezionare la capacità di ideazione e scrittura. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, che spesso si barcamenano tra corsi, lezioni e ginnastica per i figli al pomeriggio, la Libreria Volante permetterà ai partecipanti al corso di stare nello Spazio Volante – l’area dedicata alle lezioni – per fare i compiti, in attesa della lezione.

Per informazioni e modalità si può scrivere a info@lalibreriavolante.com oppure inviare un messaggio Whatsapp al numero 03411840524.