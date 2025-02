La Scuola di Filosofia “Professor Challenger”, dedicata a Bernard Stiegler, è un’iniziativa nata in seno al Festival delle Baite Filosofiche e propone un percorso di alta formazione, partendo dalla considerazione che la creazione di un territorio-laboratorio (la cui sperimentazione risponde alle necessità locali e globali su vari piani) non può prescindere da un’elaborazione teorica e politica, partecipata e volta a distinguere valori, principi e finalità della stessa sperimentazione territoriale.

Questa edizione di “Professor Challenger”, intende esplorare questioni, problemi e concetti del pensiero critico contemporaneo. La scommessa, in un’epoca che vede la proliferazione di dispositivi di IA in ogni ambito della vita individuale e sociale e che ha contribuito a una sorta di naturalizzazione dell’intelligenza artificiale, è quella di interrogarsi sul significato stesso dell’intelligenza e sulle sue varie forme, umane e non umane, organiche e inorganiche. In linea con le esperienze territorialiste portate avanti dal Crams di Lecco, si spazierà dall’analisi critica alla riflessione sull’importanza sociale, ecologica e culturale di un’intelligenza collettiva come espressione dei saperi e delle pratiche che provengono dai territori e dalle realtà locali. Questa scommessa si chiama intelligenza territoriale.

Gli appuntamenti si terranno al Circolo Promessi Sposi in Viale Lombardia 7 ogni due settimane di Sabato. L’evento terminerà Sabato 24 Maggio.

Per le iscrizioni bisogna compilare il form disponibile qui o scrivere una mail con manifestazione di interesse a professorchallenger@qtplecco.it dichiarando se si intende seguire la Scuola in presenza oppure online. L’iscrizione è gratuita.

Qui è possibile vedere la locandina con gli appuntamenti.