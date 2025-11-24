“Scuole Connesse” per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Rete di scopo CONnESSE della provincia di Lecco, propone un evento nuovo e sperimentale, dal titolo Scuole Connesse, che unisce, stimola e apre alla condivisione autentica.

L’evento è nuovo perchè studentesse e studenti racconteranno, in autonomia e moderando l’intero evento, quanto elaborato rispetto alla tematica e lo faranno aprendosi e coinvolgendo la cittadinanza e le realtà istituzionali e associative che si occupano del tema; mentre è sperimentale perchè sarà trasmesso in diretta WEB RADIO – tramite la trasmissione GENERAZIONE ROTA – e in diretta su YOUTUBE.

Le realtà scolastiche diverse avranno la possibilità di conoscersi dal vivo, confrontarsi per progettare insieme nuove attività future, arricchendosi a vicenda, rispetto ad una tematica delicata e complessa.

L’evento si svolgerà in Sala Ticozzi a Lecco, mentre la manifestazione, che vede l’adesione di diversi Istituti secondari di secondo grado della provincia, sarà visibile al seguente link. Con questa iniziativa, l’Istituto Lorenzo Rota, scuola capofila della Rete, sottolinea e ribadisce la propria volontà di promuovere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della non violenza, consapevole del ruolo educativo fondamentale che la scuola ricopre nel formare le nuove generazioni.