venerdì, Ottobre 17, 2025
Seconda edizione di “On Stage” a Merate

Un fine settimana davvero ricco di eventi accompagna l’attività di Ronzinante a Merate.

Si parte Sabato 18 Ottobre alle 21.00, dove, presso la sede di Ronzinante in via Vittorio Veneto 1 a Merate, prende il via la seconda edizione di On Stage, l’appuntamento dedicato all’espressione artistica libera e condivisa.

On Stage è una serata ideata da Ronzinante per dare spazio a chiunque desideri mettersi in gioco, offrendo un palco aperto a soci dell’associazione e artisti esterni. L’ambiente è informale e accogliente, pensato per ospitare monologhi, canzoni, performance di stand-up comedy e qualsiasi altra forma di espressione creativa e il pubblico non è semplice spettatore, ma parte integrante dell’esperienza, in un’atmosfera che unisce la leggerezza di una serata tra amici all’intensità di uno spettacolo teatrale.

Durante la serata di sabato si alterneranno sul palco due stand-up comedians, il gruppo di improvvisazione teatrale Imprognu, un monologhista e una performance rap.

