Domenica 28 giugno, dalle 10:00 alle 20:00, la splendida cornice verde di Olgiate Molgora ospiterà il Selvaticamente Party, una festa interamente dedicata allo stile di vita vegan e al rispetto per ogni forma di vita.

Un evento aperto a tutte e tutti, pensato per coniugare il piacere dello stare insieme, la scoperta di alternative etiche e sostenibili, e naturalmente… tanto buon cibo!

L’evento è stato organizzato da il Soffio di Gea ODV con l’intento di far conoscere il progetto “La Capra Campa”, un rifugio di animali liberi e per sostenere gli animali residenti nel rifugio stesso. Ogni donazione ricevuta nel corso della giornata infatti sarà devoluta a sostegno di tale realtà.

Il programma si snoda lungo un’intera giornata, con attività coinvolgenti per grandi e piccini, momenti di relax, laboratori e spazi informativi. Il tutto accompagnato da proposte culinarie 100% vegetali, genuine e irresistibili, disponibili sia a pranzo che in versione apericena.

Il Selvaticamente Party nasce dal desiderio di promuovere una cultura che valorizza la natura, la consapevolezza, il benessere collettivo e l’empatia verso gli animali. Un’occasione perfetta per chi è già parte del mondo vegan, ma anche per chi è semplicemente curioso di avvicinarsi con mente e palato aperti.

La partecipazione è soggetta a prenotazione preventiva sino ad esaurimento posti. La festa si svolge anche in caso di maltempo, il programma delle attività, tuttavia, potrebbe subire modifiche.

Un’intera giornata per celebrare la bellezza di vivere “selvaticamente” – in connessione con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente. Vi aspettiamo il 28 giugno a Olgiate Molgora, per una festa che nutre il cuore, la mente e il pianeta.