Semi di Pace
Si terrà a Osnago Giovedì 16 Maggio, Semi di Pace, la giornata di convegni, conferenze, e iniziative pacifiste che rientra nel “Giro d’Italia per la Pace“. L’evento si svolgerà dalle 10.30 alle 21.00 in diversi luoghi della città. Il programma completo è riportato sulla locandina.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
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Lecco
Lecco
8 Maggio 2026
13°C
cielo sereno
Previsioni orarie
04:00
13°/13°°C 0 mm 0% 3 mph 82% 1014 mb 0 mm/h
07:00
14°/15°°C 0.2 mm 20% 2 mph 82% 1015 mb 0 mm/h
10:00
20°/20°°C 1 mm 100% 3 mph 70% 1016 mb 0 mm/h
13:00
22°/22°°C 1 mm 100% 5 mph 63% 1016 mb 0 mm/h
16:00
22°/22°°C 0.89 mm 89% 4 mph 59% 1015 mb 0 mm/h
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