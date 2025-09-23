RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
“Sentieri della Libertà” – Camminata per la resistenza

L’Associazione Monte di Brianza in collaborazione con Campsirago residenza e A.N.P.I. LECCO, con il patrocinio dei comuni di Colle Brianza, Olgiate Molgora e del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, organizza per Domenica 5 Ottobre l’iniziativa Sentieri della Libertà.

La manifestazione consiste in una passeggiata, con partenza da Mondonico (Olgiate Molgora) alle 8.30 e arrivo a Campsirago (Colle Brianza) alle 11.30, lungo i sentieri della Resistenza sul Monte di Brianza. Durante la camminata interverranno gli storici Albero Magni e Anselmo Brambilla per contestualizzare luoghi e vicende storiche della Resistenza avvenute sul Monte di Brianza. La passeggiata sarà anche accompagnata dalle testimonianze lette dalla drammaturga Sofia Bolognini di Campsirago Residenza.

Al termine dell’evento, musica dal vivo preceduta da un rinfresco offerto ai partecipanti. Si consiglia la partecipazione a persone abituate al cammino. Il dislivello della camminata è di 300 metri. Chi non riuscisse ad affrontare la passeggiata può raggiungere Campsirago con un proprio mezzo avvisando gli organizzatori via mail.

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria scrivendo, entro giovedì 2 ottobre, a: associazionemontedibrianza@gmail.com. In caso di maltempo, la passeggiata sarà rinviata a Domenica 19 Ottobre.

