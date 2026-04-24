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“Senza giri di parole. L’Europa, l’Italia e il Mondo”: incontro con Carlo Cottarelli

In occasione della Giornata dell’Europa, l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca del Comune di Valmadrera promuovono l’appuntamento con un ospite di primo piano del panorama economico e istituzionale italiano: Carlo Cottarelli.

L’incontro, dal titolo Senza giri di parole. L’Europa, l’Italia e il Mondo, si terrà martedì 4 maggio alle 20.45 presso la Sala Auditorium del Centro FBF di Valmadrera.

Economista di fama internazionale, già direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale e già Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Cottarelli è oggi una delle voci più autorevoli nel dibattito sui temi economici, finanziari e sul futuro dell’Unione Europea. Nel corso della serata, partendo dal suo recente libro Senza giri di parole, offrirà una lettura chiara e accessibile delle principali sfide che riguardano l’Europa, il ruolo dell’Italia nello scenario internazionale e le prospettive economiche globali.

A dialogare con l’ospite sarà la nota giornalista Katia Sala, mentre porterà il proprio saluto istituzionale il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, componente della II Commissione Affari Istituzionali ed Enti Locali.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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