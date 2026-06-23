Serata in Bianco
Il Lions Club Colico, con il patrocinio del Comune di Colico, invita la cittadinanza alla tradizionale Serata in Bianco, una cena sotto le stelle accompagnata da musica e DJ set, per trascorrere insieme una piacevole serata estiva.
L’evento si terrà Sabato 27 Giugno dalle 19.00 in Piazza Garibaldi, a Colico. Il dress code è bianco. Per informazioni e prenotazioni si invita a contattare Emanuele e Gloria ai rispettivi numeri telefonici: 334 2381105 e 333 3053333.
L’intero evento è organizzato a sostegno del progetto dell’aula sensoriale dell’Istituto Galileo Galilei, contribuendo concretamente a creare nuove opportunità di crescita e inclusione per gli studenti.
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Lecco
Lecco
23 Giugno 2026
33°C
poche nuvole
Previsioni orarie
19:00
31°/33°°C 0.36 mm 36% 2 mph 53% 1018 mb 0 mm/h
22:00
28°/31°°C 1 mm 100% 4 mph 61% 1018 mb 0 mm/h
01:00
27°/29°°C 1 mm 100% 3 mph 76% 1019 mb 0 mm/h
04:00
25°/25°°C 1 mm 100% 4 mph 86% 1019 mb 0 mm/h
07:00
28°/28°°C 0.72 mm 72% 2 mph 74% 1019 mb 0 mm/h
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