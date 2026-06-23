Il Lions Club Colico, con il patrocinio del Comune di Colico, invita la cittadinanza alla tradizionale Serata in Bianco, una cena sotto le stelle accompagnata da musica e DJ set, per trascorrere insieme una piacevole serata estiva.

L’evento si terrà Sabato 27 Giugno dalle 19.00 in Piazza Garibaldi, a Colico. Il dress code è bianco. Per informazioni e prenotazioni si invita a contattare Emanuele e Gloria ai rispettivi numeri telefonici: 334 2381105 e 333 3053333.

L’intero evento è organizzato a sostegno del progetto dell’aula sensoriale dell’Istituto Galileo Galilei, contribuendo concretamente a creare nuove opportunità di crescita e inclusione per gli studenti.