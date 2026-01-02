RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Serata in ricordo di Luigi Zappa e Mostra Fotografica

In occasione del ventesimo anniversario della morte dell’ing. Luigi Zappa, già sindaco di Merate dal 1964 al 1975, la famiglia con il patrocinio del Comune di Merate organizza una serata in suo ricordo per Venerdì 9 Gennaio alle 20.45 presso la sala Luigi Zappa di Villa Confalonieri.

Sarà inoltre allestita una mostra fotografica realizzata con fotografie gentilmente concesse dalla famiglia e aperta al pubblico dalla sera di venerdì 9 gennaio a domenica 11 gennaio.

Nell’occasione verrà presentato il libro Per le vie di Merate, che raccoglie 28 articoli scritti da Luigi Zappa tra il 2003 e il 2005.

