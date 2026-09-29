Serata Musicale “Musica e Parole”

La grande canzone d’autore italiana diventa occasione di incontro e solidarietà. Sabato 17 ottobre alle 21.00, la Sala della Comunità Cine-teatro San Luigi di Cernusco Lombardone ospiterà Musica e Parole, serata di raccolta fondi promossa dall’Associazione Fabio Sassi, organizzata da Soroptimist International d’Italia – Club di Merate e con il patrocinio del Comune di Cernusco Lombardone.

L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere l’Hospice Il Nespolo di Airuno, realtà gestita dall’Associazione Fabio Sassi e impegnata ogni giorno nell’accoglienza e nell’accompagnamento delle persone con malattie inguaribili e delle loro famiglie.

A dare forma alla serata sarà AMBARABACICCICOCCÒ ENSEMBLE, con uno spettacolo che intreccia musica dal vivo, racconti e aneddoti dedicati ad alcuni dei nomi più importanti della canzone italiana: Fabrizio De André, Paolo Conte, Gino Paoli, Luigi Tenco, Giorgio Gaber e Fabio Concato.

Non una semplice successione di brani, ma un percorso attraverso storie, atmosfere e parole che hanno segnato generazioni diverse, restituendo il valore della musica come spazio di memoria, relazione e condivisione. Sul palco saliranno Ezio Sacchi, voce e chitarra, Carlo Santomassimo, chitarra, Margherita Santomassimo, voce e tastiera, Daniele Caglio, percussioni, e Valeria Sacchi, voce recitante.

La serata nasce dalla collaborazione tra realtà diverse del territorio che hanno scelto di unire cultura e solidarietà attorno a un obiettivo comune: contribuire concretamente al sostegno dell’Hospice Il Nespolo.

Per l’Associazione Fabio Sassi, il supporto della comunità rappresenta infatti una componente fondamentale per continuare a garantire assistenza, ascolto, cura e dignità alle persone accolte in Hospice e alle loro famiglie.

Contributo minimo: 10 euro. Il contributo potrà essere versato direttamente la sera dell’evento. Il ricavato sarà destinato a sostenere l’Hospice Il Nespolo di Airuno.