RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
mercoledì, Giugno 17, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Servizio Navetta Estivo a Bellano

Dal 13 giugno al 30 agosto è attivo il Servizio Navetta Gratuito del Comune di Bellano, pensato per facilitare gli spostamenti tra il centro del paese e le frazioni durante il periodo estivo.

Il servizio collega le località di Lezzeno, Ombriaco, Oro, Biosio, Serrarola e Bonzeno attraverso un percorso circolare con fermata presso il Piazzale della Stazione FS, offrendo un’alternativa comoda e sostenibile all’utilizzo dell’automobile.

Giorni e orari di servizio

  • Sabato e Domenica (giugno, luglio e agosto): servizio attivo durante la giornata e nelle ore serali
  • Giovedì (luglio e agosto): servizio mattutino per il mercato settimanale
  • Venerdì (luglio e agosto): servizio serale

Fermate

Il percorso della navetta è circolare, con partenza e arrivo al parcheggio superiore della stazione ferroviaria, con frequenza ogni 60 minuti circa. Le fermate previste sono a Lezzeno – bivio Santuario, al tornante di Ombriaco, al bivio per il Cimitero, a Oro presso il piazzale, al bivio di Sceglio per l’area ecologica. Mentre sul versante a sud le tappe saranno sulla strada per Biosio presso il parcheggio, sul tornante di Serrarola (dove c’è la pensilina) e a Bonzeno sempre presso la pensilina.

Il servizio è completamente gratuito ed è rivolto sia ai residenti sia ai visitatori che desiderano raggiungere il centro di Bellano, la stazione ferroviaria e le frazioni in modo pratico e sicuro.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
17 Giugno 2026
temperature icon 25°C
cielo sereno
63 %
1020 mb
3 mph
Raffica di Vento: 6 mph
Nuvole: 2%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:31
Tramonto: 20:14
Previsioni orarie
01:00
temperature icon
25°/26°°C 0 mm 0% 4 mph 66% 1019 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
24°/25°°C 0.22 mm 22% 3 mph 72% 1020 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
26°/26°°C 0.41 mm 41% 2 mph 69% 1021 mb 0 mm/h
10:00
temperature icon
30°/30°°C 0 mm 0% 3 mph 52% 1021 mb 0 mm/h
13:00
temperature icon
34°/34°°C 0 mm 0% 5 mph 42% 1019 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -