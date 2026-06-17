Servizio Navetta Estivo a Bellano

Dal 13 giugno al 30 agosto è attivo il Servizio Navetta Gratuito del Comune di Bellano, pensato per facilitare gli spostamenti tra il centro del paese e le frazioni durante il periodo estivo.

Il servizio collega le località di Lezzeno, Ombriaco, Oro, Biosio, Serrarola e Bonzeno attraverso un percorso circolare con fermata presso il Piazzale della Stazione FS, offrendo un’alternativa comoda e sostenibile all’utilizzo dell’automobile.

Giorni e orari di servizio

Sabato e Domenica (giugno, luglio e agosto): servizio attivo durante la giornata e nelle ore serali

(giugno, luglio e agosto): servizio attivo durante la giornata e nelle ore serali Giovedì (luglio e agosto): servizio mattutino per il mercato settimanale

(luglio e agosto): servizio mattutino per il mercato settimanale Venerdì (luglio e agosto): servizio serale

Fermate

Il percorso della navetta è circolare, con partenza e arrivo al parcheggio superiore della stazione ferroviaria, con frequenza ogni 60 minuti circa. Le fermate previste sono a Lezzeno – bivio Santuario, al tornante di Ombriaco, al bivio per il Cimitero, a Oro presso il piazzale, al bivio di Sceglio per l’area ecologica. Mentre sul versante a sud le tappe saranno sulla strada per Biosio presso il parcheggio, sul tornante di Serrarola (dove c’è la pensilina) e a Bonzeno sempre presso la pensilina.

Il servizio è completamente gratuito ed è rivolto sia ai residenti sia ai visitatori che desiderano raggiungere il centro di Bellano, la stazione ferroviaria e le frazioni in modo pratico e sicuro.