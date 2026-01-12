Settimana dell’educazione 2026: “La bellezza dell’educare”

Nell’Ambito della Settimana dell’educazione 2026 due serate speciali, a cura della Parrocchia S. Ambrogio & Oratorio S. Giovanni Bosco e S. Filippo Neri di Merate, saranno dedicate alla riflessione su educazione, rispetto e ascolto. Il programma prevede la partecipazione di relatori con grande esperienza nel campo educativo, psicologico e sportivo.

Martedì 20 Gennaio si terrà l’incontro gratuito La bellezza dell’educare con il Dott. Ezio Aceti, psicologo e psicoterapeuta, esperto in educazione e sviluppo umano. Una serata dedicata al valore profondo dell’educazione come relazione, accompagnamento e responsabilità. La bellezza dell’educare nasce dalla consapevolezza che educare non significa semplicemente trasmettere regole o conoscenze, ma accompagnare la persona nella scoperta del proprio valore e di quello degli altri. Educare è un atto di fiducia, un gesto di responsabilità e una scelta quotidiana che si fonda anche sul rispetto. Il dott. Aceti guiderà una riflessione sul compito educativo oggi, tra difficoltà, risorse e opportunità, mettendo al centro la crescita armonica della persona.