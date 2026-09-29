Sabato 3 ottobre, partirà dalla Spiaggia La Breva di Colico la Seven Swim Race, un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di nuoto in acque libere. Una manifestazione non competitiva, pensata per vivere il nuoto in un contesto spettacolare, condividendo sport, divertimento e passione per l’acqua.

La Seven Swim Race propone tre percorsi, adatti a diverse esigenze e livelli di preparazione: uno da 200 metri, uno da 1,8 chilometri e un altro da 2 chilometri. Il regolamento della gara è consultabile a questo link.

È possibile iscriversi inquadrando il QR code presente nella locandina oppure contattando l’organizzazione alla email info@spatangus.it