Sabato 8 Marzo alle 14.45 partirà dal Cinema di Bellano la sfilata di carnevale per le vie del paese. A seguire ci sarà uno show di animazione e una merenda per tutti i partecipanti in Piazza Tommaso Grossi.

Per i più grandi alle ore 22.00 si terrà l’evento “The Mask – Get Tooned“, una festa di carnevale 16+ organizzata dalla commissione giovani di Bellano. La serata, a ingresso libero, sarà a tema cartoni animati. Qui la locandina.