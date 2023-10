L’Associazione “Medici con l’Africa. CUAMM”, in collaborazione con l’Associazione “Banca del Tempo Valmadrera APS” e con il patrocinio del Comune di Valmadrera, presenta la mostra fotografica itinerante “Sguardi capovolti” che a Valmadrera si terrà dal 6 all’11 ottobre 2023 presso le sale della stessa Associazione “Banca del Tempo Valmadrera APS” in Villa Ciceri, Piazza Mons. B. Citterio 11.

Durante la giornata di domenica 8 ottobre, in occasione del mercato del baratto organizzato da Banca del Tempo Valmadrera APS e Centro Farmaceutico Missionario Onlus, a partire dalle 14.30 verrà organizzato un momento di condivisione tra le associazioni e la comunità valmadrerese. Tutta la cittadinanza è invitata.

Rammentiamo poi che è ancora possibile iscriversi al mercato del baratto e/o partecipare ai laboratori che verranno organizzati dalle associazioni a partire dalle 14.30 di domenica 8 (maggiori info www.bdtvalmadrera.org).