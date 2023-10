Sguardi sulla Palestina

Una ricca serata dedicata alla Palestina.

Inizieremo con la ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐จ ๐ง๐ฎ๐ฆ๐ž๐ซ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐ฅ๐ข๐›๐ซ๐จ-๐ฆ๐š๐ ๐š๐ณ๐ข๐ง๐ž ๐“๐ก๐ž ๐๐š๐ฌ๐ฌ๐ž๐ง๐ ๐ž๐ซ (Iperborea editore) dedicato proprio a questo Paese.

๐™๐™๐™š ๐™‹๐™–๐™จ๐™จ๐™š๐™ฃ๐™œ๐™š๐™ง. ๐™‹๐™–๐™ก๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™– applica il suo metodo di esplorazione – tra letteratura e reportage, tra testo, grafica e fotografia – a questo paese fuori dal comune, dove non puรฒ esistere nessuna normalitร .

๐Œ๐š๐ซ๐œ๐จ ๐€๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐š, editor del progetto, dialoga con la giornalista ๐„๐ฅ๐ž๐จ๐ง๐จ๐ซ๐š ๐•๐ข๐จ, curatrice del magazine, e ๐๐ข๐ž๐ญ๐ซ๐จ ๐Œ๐š๐ฌ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ณ๐จ, fotoreporter.

Seguirร la proiezione del film documentario ๐™‡๐™ž๐™›๐™š ๐™ž๐™จ ๐™—๐™ช๐™ฉ ๐™– ๐™™๐™ง๐™š๐™–๐™ข di ๐Œ๐š๐ซ๐ ๐ก๐ž๐ซ๐ข๐ญ๐š ๐๐ž๐ฌ๐œ๐ž๐ญ๐ญ๐ข, presente in sala.

Italia, Palestina, 2018 | 72โ€™

Per scappare dai dettami della societร capitalistica contemporanea, un ebreo americano ultra-ortodosso si trasferisce con la famiglia in un piccolo avamposto illegale israeliano nei Territori Occupati Palestinesi, unendosi, per convenienza e comoditร , a una avanguardia umana che รจ strumento imprescindibile per il funzionamento del meccanismo coloniale. รˆ in questo contesto di espropriazione che Gedalia si sente libero di costruire la sua casa e cercare di realizzare il suo sogno: una vita semplice, in armonia con Dio, al di fuori delle leggi e dei doveri della societร .

Ingresso libero.