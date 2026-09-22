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Sguardi sull’universo – Dal Sole alle galassie, tra meraviglia e intrusi

Martedì 22 settembre, alle 20:30, si terrà a Bellano, presso la Sala Civica in via Marinai d’Italia, Sguardi sull’universo – Dal Sole alle galassie, tra meraviglia e intrusi.

Laura Proserpio, astronoma, accompagnerà gli astanti in un viaggio attraverso l’universo, seguito poi da un osservazione telescopica guidata del cielo con gli esperti del Gruppo Astrofili Deep Space Lecco.

 

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