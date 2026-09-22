Sguardi sull’universo – Dal Sole alle galassie, tra meraviglia e intrusi
Martedì 22 settembre, alle 20:30, si terrà a Bellano, presso la Sala Civica in via Marinai d’Italia, Sguardi sull’universo – Dal Sole alle galassie, tra meraviglia e intrusi.
Laura Proserpio, astronoma, accompagnerà gli astanti in un viaggio attraverso l’universo, seguito poi da un osservazione telescopica guidata del cielo con gli esperti del Gruppo Astrofili Deep Space Lecco.
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Lecco
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22 Settembre 2026
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Previsioni orarie
13:00
23°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 58% 1022 mb 0 mm/h
16:00
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19:00
21°/21°°C 0 mm 0% 1 mph 84% 1022 mb 0 mm/h
22:00
20°/20°°C 0 mm 0% 2 mph 86% 1024 mb 0 mm/h
01:00
20°/20°°C 0 mm 0% 2 mph 71% 1026 mb 0 mm/h
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