Giacomo J. Ferrari (basso), Angelo Brezza (batteria), Alessio Premoli (chitarra), sono gli She Quan, trio milanese sospeso tra jazz rock, noise e improvvisazione.

La loro musica parte dal basso, da elementi semplici, quasi primordiali dai quali nascono oggetti multiformi, concreti, ricchi di significato. Cellule ritmiche, pezzi di melodia, misteriosi impasti timbrici si intrecciano intessendo attimo dopo attimo una narrazione a più voci tra jazz, rock e musica contemporanea.

Nati nel 2017 come quartetto “esteso” (basso, batteria, chitarra, sax e gong) pubblicano “Hard Pop Generation” nello stesso anno, seguito da “The Panther’s Room” nel 2018. Nel 2021 la formazione si trasforma in un trio integrando elementi di jazz rock e noise, registrando nel 2022 l’album “She Will”.

https://giacomojferrari.bandcamp.com/album/she-will

INGRESSO 6€

Riduzione under30: 3 €

Dalle 20.00 cena conviviale con gli artisti a 20 € (compreso ingresso al concerto): primo, dolce, acqua, 1/4 di vino e caffè.

Per prenotazioni: scrivere a Luca 3472704485, alla pagina FB del Circolo o del Collettivo entro mercoledì