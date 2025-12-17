I giovani del progetto Habitat NEXT presentano Silent Xmas party, un evento scintillante per dare il via alle festività natalizie all’insegna della musica e del divertimento. L’appuntamento è per Sabato 20 Dicembre presso il Centro Polifunzionale San Fermo di Cesana Brianza. La serata prenderà il via alle 19.00 con un aperitivo accompagnato da karaoke; a partire dalle 21.30 spazio al divertimento con la Silent Disco Party, animata da un dj set dal vivo.

Un’atmosfera natalizia, tra luci e musica, farà da cornice a una serata imperdibile dedicata ai giovani del territorio. L’ingresso è gratuito, fino esaurimento posti. È possibile riservare il proprio posto compilando il form dedicato o scannerizzando il QR code.