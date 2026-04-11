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sabato, Aprile 11, 2026
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Silvia Colombo presenta il suo libro “La vita non è roba per tutti”

Proseguono gli appuntamenti di LetteLariaMente, la rassegna organizzata dal Comune di Lierna e la sua Biblioteca. Martedì 14 Aprile, alle 20.45, Silvia Colombo presenterà il suo ultimo libro La vita non é roba per tutti. È previsto un rinfresco per tutti i presenti.
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