Silvia Colombo presenta il suo libro “La vita non è roba per tutti”
Proseguono gli appuntamenti di LetteLariaMente, la rassegna organizzata dal Comune di Lierna e la sua Biblioteca. Martedì 14 Aprile, alle 20.45, Silvia Colombo presenterà il suo ultimo libro La vita non é roba per tutti. È previsto un rinfresco per tutti i presenti.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 05 Mag 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
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Lecco
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11 Aprile 2026
18°C
poche nuvole
Previsioni orarie
19:00
18°/18°°C 0 mm 0% 3 mph 54% 1013 mb 0 mm/h
22:00
15°/17°°C 0 mm 0% 2 mph 60% 1014 mb 0 mm/h
01:00
15°/16°°C 0 mm 0% 1 mph 72% 1015 mb 0 mm/h
04:00
13°/13°°C 0 mm 0% 3 mph 82% 1014 mb 0 mm/h
07:00
14°/14°°C 0 mm 0% 2 mph 79% 1015 mb 0 mm/h
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