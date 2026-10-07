“Solo”, lo spettacolo di Claudio Batta a sostegno di (H)op(E)s and Dreams: Note stonate e sogni imperfetti

Claudio Batta, il comico milanese, storico volto di Zelig nei panni dell’enigmista Capocenere, sarà protagonista venerdì 16 ottobre alle 20.45, presso il CineTeatro Smeraldo di Airuno, di una serata speciale dal titolo Solo a sostegno di (H)op(E)s and Dreams: Note stonate e sogni imperfetti, il nuovo spettacolo della compagnia Maltrainsem di Casa dei Ragazzi IAMA.

In questi giorni Claudio Batta torna in prima serata su Canale 5 con “Zelig 30”, lo speciale che celebra i trent’anni dello storico programma, e ripropone uno dei personaggi che lo hanno reso popolare: Capocenere, l’enigmista dai cruciverba surreali e dalla celebre “nimmistica”. La serata del 16 ottobre sarà anche un’occasione concreta per sostenere Casa dei Ragazzi: i fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione e alla messa in scena del nuovo spettacolo della compagnia Maltrainsem, “(H)Op(E)s and Dreams: Note stonate e sogni imperfetti”.

Dalla comicità di Batta ai sogni di Maltrainsem Prendete la parola inglese Hopes, “speranze”. È una parola bellissima, alta, nobile. Ma i Maltrainsem amano sporcarsi le mani con la realtà. E allora hanno fatto cadere quella “H” un po’ troppo pretenziosa, hanno lasciato scivolare via la “E” e… OPS! È nato così il titolo del nuovo spettacolo della compagnia: “(H)Op(E)s and Dreams: Note stonate e sogni imperfetti”. Il progetto è liberamente ispirato al musical Fame e nasce con l’obiettivo di valorizzare le caratteristiche, le capacità e il potenziale unico delle persone che fanno parte della compagnia. Non si tratta di inseguire la “fama” nel senso tradizionale del termine, ma di raccontare la scoperta e l’espressione autentica di ciò che ciascuno può essere e può fare. Come nel celebre musical, anche qui ci sono sogni, aspirazioni, difficoltà, impegno e momenti di confronto. Ma la prospettiva di Maltrainsem è quella di una compagnia che sceglie di guardare alla realtà con ironia e autenticità. Perché la speranza, per i Maltrainsem, non è un volo lineare, ma un inciampo creativo. È la bellezza di una nota che stona ma emoziona. È un sogno imperfetto perché è ancora tutto da costruire, pezzo dopo pezzo, errore dopo errore. È il coraggio di chi cade, dice “ops” con un sorriso e ricomincia a sognare più forte di prima.