“Sono Arrivati i Pastori”: mostra di presepi

Sono Arrivati i Pastori è il titolo della mostra di presepi che il Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte ospiterà da Venerdì 20 Dicembre a Sabato 31 Gennaio. Quest’anno la mostra sarà posizionata in esterno, sotto i portici della chiesa, proprio per permettere una libera visione non legata ad orari.

All’interno della Chiesa si potrà invece vedere il coloratissimo e davvero inusuale presepio dipinto dall’artista contemporaneo e terziario francescano Erio Proverbio. I suoi presepi sono caratterizzati da colori molto vivaci, le figure sono “semplici” ma decisamente attrattive per tutte le età. Il presepio è anche di carta è il titolo dell’opera, visibile sempre dal 20 dicembre al 31 gennaio, dalle 9.00 alle 17.00.

Innanzitutto un omaggio al bellissimo e ricco patrimonio artistico italiano in questa mostra dedicata all’Adorazione dei pastori, egregiamente espressa dagli artisti. Saranno presentate opere decisamente differenti, alcune con tantissimi personaggi altre con pochi soggetti ma con intensi colori e luci che le caratterizzano.

È un più che interessante “viaggio” alla scoperta dell’arte italiana che ci mostra aspetti anche curiosi e insospettati pur nello stesso tema. Parole semplici espresse “dagli artisti stessi” ci presentano la loro opera evidenziando qualche particolarità. È solo l’evangelista Luca che ci racconta l’Adorazione dei pastori ed anche a lui abbiamo dedicato il particolare di un’opera di Alessandro Bonvicino detto il Moretto, artista definito dai critici d’arte il Raffaello lombardo.

Anche nella chiesa di Santa Maria del Lavello è presente un grande quadro dell’Adorazione dei Pastori, restaurato nel 2008 dopo la riapertura della chiesa avvenuta nel 2007. Ad oggi non si sa chi sia l’autore dell’opera ma attraverso un’accurata ricerca abbiamo riscontrato opere simili che si richiamano ad un artista veneto ed alla sua cerchia.