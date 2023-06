Sonorizzazione di THE LODGER (Hitchcock)

I cinque musicisti del Collettivo Soundtracks 2023, guidati da Adele Altro (Any Other) presenteranno il risultato della residenza artistica “Soundtracks: Musica da film”, la sonorizzazione del primo film muto del maestro del thriller Alfred Hitchcock, nella copia ricostruita e restaurata dal British Film Institute.

Il Collettivo Soundtracks 2023 è formato da:

Adele Altro – Chitarra/Sax/Voce

Francesco Iacono – Basso / Live Electronics

Lorenzo Marra – Synth

Margherita Parenti – Batteria

Federico Pipia – Chitarra / Live Electronics

Elena Roveda – Flauto traverso

“Soundtracks – Musica da film”, è un progetto di residenza artistica finalizzato alla sonorizzazione di pellicole cinematografiche e all’integrazione tra linguaggi musicali e cinematografici. E’ promosso dal Centro Musica del Comune di Modena, con la direzione artistica di Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), nell’ambito di Sonda Music Sharing, progetto finanziato su Legge Musica 2/2018 della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2021 – 2023