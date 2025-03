A completamento del ciclo dedicato ad Energia, Clima e Sostenibilità, si terrà Martedì 25 alle ore 20:45 presso Villa Confalonieri, in via G. Garibaldi 17 a Merate la conferenza dell’ Arch. Paolo Bartoli dedicata alla “Sostenibilità nei prodotti di design“.

Paolo Bartoli, architetto e designer, è nato a Milano nel 1968, vive e lavora a Monza. Si è laureato nel 1994 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Dopo un’esperienza formativa in Germania, ha iniziato la collaborazione con Carlo Bartoli con il quale nel 2007 ha fondato, insieme ad Anna Bartoli, lo studio associato Bartoli Design, all’interno del quale si occupa di architettura, design, art direction e comunicazione visiva.