Un evento unico nel suo genere, capace di trasformare la città in un vero e proprio teatro galleggiante, Sound of Lecco 2025 è il luogo dove la musica incontra il paesaggio, la tecnica si fonde con la poesia e la produzione diventa spettacolo.

In sei serate consecutive, dal 2 al 7 settembre, il palco centrale sull’acqua accoglierà alcuni tra i nomi più interessanti e rappresentativi della scena musicale italiana e internazionale, spaziando dal cantautorato alla sperimentazione elettronica, dal rock alternativo alla scena DJ internazionale. Ogni appuntamento è pensato per offrire esperienze sonore diverse, capaci di intercettare pubblici trasversali e generazioni differenti. Un progetto che fonde qualità artistica, innovazione tecnica e attenzione alla sicurezza.

Sound of Lecco – Lake Arena si candida a diventare un nuovo punto di riferimento nel panorama dei festival italiani: un’esperienza culturale totale, che fa della qualità, dell’innovazione e dell’attenzione al contesto i suoi valori fondanti.

Una line-up eterogenea, pensata per un pubblico trasversale:

2 settembre – Anna Castiglia (vincitrice Targa Tenco 2025) + Giulia Mei

3 settembre – Mercanti di Liquore

4 settembre – Les Votives

5 settembre – Serata dedicata alle realtà del territorio

6 settembre – Daddy G (Massive Attack – DJ set)

7 settembre – Motta "In solo al piano" (Sold Out)

I concerti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link.

Modifiche alla viabilità:

divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 di lunedì 1 settembre alle 24 di domenica 7 settembre in Lungolario IV Novembre da via Capodistria a via F.lli Calvi e, dalle 19.30 alle 24 dal 2 al 7 settembre;