RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
20.3 C
Comune di Lecco
lunedì, Settembre 1, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Sound of Lecco 2025

Un evento unico nel suo genere, capace di trasformare la città in un vero e proprio teatro galleggiante, Sound of Lecco 2025 è il luogo dove la musica incontra il paesaggio, la tecnica si fonde con la poesia e la produzione diventa spettacolo.

In sei serate consecutive, dal 2 al 7 settembre, il palco centrale sull’acqua accoglierà alcuni tra i nomi più interessanti e rappresentativi della scena musicale italiana e internazionale, spaziando dal cantautorato alla sperimentazione elettronica, dal rock alternativo alla scena DJ internazionale. Ogni appuntamento è pensato per offrire esperienze sonore diverse, capaci di intercettare pubblici trasversali e generazioni differenti. Un progetto che fonde qualità artistica, innovazione tecnica e attenzione alla sicurezza.

Sound of Lecco – Lake Arena si candida a diventare un nuovo punto di riferimento nel panorama dei festival italiani: un’esperienza culturale totale, che fa della qualità, dell’innovazione e dell’attenzione al contesto i suoi valori fondanti.

Una line-up eterogenea, pensata per un pubblico trasversale:

  • 2 settembre – Anna Castiglia (vincitrice Targa Tenco 2025) + Giulia Mei
  • 3 settembre – Mercanti di Liquore
  • 4 settembre – Les Votives
  • 5 settembre – Serata dedicata alle realtà del territorio
  • 6 settembre – Daddy G (Massive Attack – DJ set)
  • 7 settembre – Motta “In solo al piano” (Sold Out)

I concerti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link.

Modifiche alla viabilità:

In occasione dell’evento Sound of Lecco sono previste alcune modifiche alla viabilità:

  • divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 di lunedì 1 settembre alle 24 di domenica 7 settembre in Lungolario IV Novembre da via Capodistria a via F.lli Calvi e, dalle 19.30 alle 24 dal 2 al 7 settembre;
  • divieto di transito in Lungolario IV Novembre e in Lungolario Cadorna da via Capodistria a via Malpensata (eccetto autobus, autocarri superiori a 35 q e residenti) con la svolta obbligatoria a destra in Lungolario Cadorna su via Malpensata per i veicoli provenienti da Lungolario Cesare Battisti e la svolta obbligatoria a sinistra in Lungolario IV Novembre su via Capodistria per i veicoli provenienti da Lungolario Piave, in via Torri Tarelli su Lungolario Cesare Battisti e in via Fratelli Calvi su Lungolario Cadorna.
Tags: , , , , ,

Data

02 - 07 Settembre 2025

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 02 - 07 Settembre 2025

Luogo

Lake Arena (piattaforma galleggiante) in Lungolario IV Novembre
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -