Spedizione Scientifica Islanda – Groenlandia

Venerdì 15 maggio ore 21.00, il Comune di Galbiate ospita una serata all’auditorium Golfari per ascoltare i racconti dei 4 tecnici che hanno viaggiato in Groenlandia. L’ing. Giorgio Meroni, capospedizione, e i colleghi Cristian Crippa, Elena Formenti e Mirko Tumbiolo, racconteranno la spedizione che li ha visti protagonisti in Groenlandia nel settembre 2025. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Esplorazione, documentazione e sensibilizzazione sui temi del cambiamento climatico: questi gli approfondimenti che hanno arricchito l’esperienza e che verranno raccontati. Un’avventura nata da un’unione di intenti che ha visto l’ing. Meroni e l’arch. Crippa protagonisti dell’organizzazione con uno studio approfondito e dettagliato sia dei luoghi sia delle modalità per raggiungerli.

Una spedizione completamente home made, che ha portato i 4 esploratori, a viaggiare in totale autonomia, senza il sostegno di alcun tour operator. Spirito di adattamento e problem solving, il progetto ha permesso di avere un approccio molto diretto con la popolazione locale. Durante l’incontro, verranno illustrate le tappe principali della missione, gli obiettivi scientifici e culturali, le collaborazioni con le comunità locali e le attività di raccolta dati previste sul campo. La serata offrirà inoltre uno sguardo privilegiato sulla preparazione fisica, tecnica e mentale necessaria per affrontare un ambiente estremo come quello groenlandese: ghiacci millenari, condizioni meteorologiche imprevedibili e territori che richiedono competenze avanzate di orientamento.