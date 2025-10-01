Spetatcolo “El Vangel – La Buona Notizia”

Venerdì 3 Ottobre alle 21.00 il Cineteatro Artesfera di Valmadrera ospiterà lo spettacolo El Vangel – La Buona Notizia con Carlo Pastori, in un evento promosso dalla Parrocchia di Valmadrera e da Artesfera.

L’iniziativa nasce dal desiderio di far rivivere l’opera di Padre Edo Mörlin Visconti, missionario in Uganda dal 1971 e scomparso nel 2023, che aveva tradotto il Vangelo e gli Atti degli Apostoli in lingua milanese con il titolo “El Vangel per el dì d’incoeu”. Un lavoro originale che unisce poesia e spiritualità, capace di trasmettere la forza del messaggio evangelico attraverso il ritmo e la musicalità del dialetto.

Carlo Pastori, attore, musicista e cantastorie, porterà in scena una narrazione che intreccia parola e musica. Lo spettacolo propone un itinerario che parte dall’episodio dell’Annunciazione e attraversa le tappe principali della vita di Gesù fino alla Resurrezione, accompagnando i testi con le sonorità della fisarmonica. L’intento è quello di dare nuova vita a una testimonianza di fede e cultura che ha saputo unire la tradizione lombarda alla dimensione universale del Vangelo.

L’ingresso è a offerta libera, con un contributo consigliato di 10 euro. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Amici di Gulu, realtà che sostiene progetti di solidarietà in Uganda.