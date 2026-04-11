Spettacoli “Ballade” e “Bolero Soirèe”

La danza contemporanea della pluripremiata compagnia MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola arriva sul palco del Teatro della Società di Lecco Mercoledì 15 aprile alle 21.00 con quattro creazioni coreografiche che tengono insieme la danza, l’arte, la musica e la poesia racchiuse rispettivamente in due differenti spettacoli: Ballade con Elegia e Ballade, vincitore del premio Danza&Danza 2022 come miglior produzione italiana e Bolero Soirée con Bolero e Vivaldi umane passioni.

Dai tempi moderni agli anni Ottanta, è un percorso tra generazioni diverse quello messo in scena nello spettacolo Ballade, l’apertura è affidata a Elegia, creazione coreografica firmata da Enrico Morelli che immerge lo spettatore in un’atmosfera sospesa ed evocativa. Attraverso un linguaggio corale i corpi dei performer disegnano traiettorie che si intrecciano come in un caos primordiale, dando forma a un viaggio onirico verso la riscoperta di sé. Un elogio della cura amplificato dalle parole tratte dalle poesie di Mariangela Gualtieri, versi poetici che suonano come una preghiera laica dell’io contemporaneo.

Dall’oggi rarefatto di Elegia a un tuffo nel passato sulle musiche di Nick Cave, CCCP – Fedeli alla linea, Leonard Cohen, Arvo Pärt, Prince, Nina Simone, Frank Zappa, Mauro Bigonzetti nella coreografia Ballade disegna per immagini musicali un ritratto a tutto tondo degli anni Ottanta, un decennio iconico diventato simbolo di un’epoca. Un lavoro cucito su una drammaturgia musicale che ricalca le tensioni e le visioni di quegli anni: le sensazioni di una generazione, le sue euforie cancellate ma anche la creatività artistica di una società in rapida evoluzione. A suggerire l’ispirazione una voce letteraria tra le più significative dell’epoca, quella di Pier Vittorio Tondelli che proprio in quegli anni produsse molti dei suoi capolavori.

Con lo spettacolo Bolero Soirée Michele Merola, invece, rende omaggio ai grandi compositori del passato e lo fa partendo con la coreografia Bolero, tra i brani più famosi al mondo, noto per la sua musica ossessiva e ripetitiva che suscita immagini di sensualità e ambiguità. Nella sua nuova versione coreografica, Merola esplora la ripetitività della musica concentrandosi sui rapporti di coppia e sulle distanze tra uomini e donne, trasformando paure, desideri e tensioni in danza. Per la coreografia Vivaldi umane passioni Merola trova ispirazione nella musica del compositore Antonio Vivaldi e nel disegno di Marc Chagall, opere del pittore come Il compleanno, Sulla città, Amore sulla scena e concerti per violino come La Follia, L’Inquietudine, L’Estro Armonico, Il Favorito hanno guidato il lavoro sulle passioni umane condotto dal coreografo. Alimentato dalle due arti Merola le traduce in danza creando un dialogo intenso ed equilibrato che arricchisce e nutre l’immaginario dello spettatore per complessità e ricchezza compositiva.